Etlikspor yenilenen kadrosuyla yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını yenilenen kadrosuyla sürdüren Etlikspor'da yüksek bir beklenti çıtası ile yoğun antrenman programı uygulanıyor.

19 Mayıs 1 Nolu Sentetik Saha'da takımın teknik sorumlusu Cuma Şenol yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan takımın antrenmanı, taktik organizasyon üzerine top kapma ve uzun-kısa pas çalışmasıyla devam etti. Sahada çift kale maç ve ardından futbolcuların kondisyona ve kuvvete dayalı sürat ve çabukluk çalışmaları ile devam eden antrenman, açma-germe hareketleri ise son buldu.

Antrenmanı saha kenarından takımın genel kaptanı Murat Kocakök ile birlikte takip eden Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, "Çok iyi bir kadro kurduğumuzu ve yeni sezon hazırlıkları anlamında verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebilirim. 1947 yılında kurulan ve 73 yıllık mazisi başarılarla dolu kulübümüzün daha iyi noktalara gelmesi bizleri son derece mutlu edecektir. Türk sporuna çok önemli hizmetleri bulunmuş kulübümüz daha çok uzun yıllar aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Takımımızın yeni teknik sorumlusu Cuma hocamız spor camiamızın yakından tanıdığı tecrübeli bir isim. Takım olarak yeniden yapılandık. Gençlerimizle tecrübeli futbolculardan oluşan karma güzel bir kadro kurduk. Hocamıza ve sporcularımıza güveniyoruz ve yönetim olarak takıma inancımız tam. Futbolda her netice var fakat her maça kazanmak için çıkacağız ve aynı zamanda biz takımımız tarafından yeni sezonda seyir zevki yüksek, izleyenlere keyif veren bir futbol sergilenmesini bekliyoruz. Lig sonunda grubumuzu lider olarak bitirip, mutlu sona ulaşacağımıza, bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Bu inançla yeni sezon öncesi takımıma başarılar diliyorum. Gruplarda mücadele edecek tüm takımlarımıza kazasız belasız, sportmenlik anlayışı içerisinde bir sezon diliyorum." dedi.