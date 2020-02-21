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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçların konuşulduğu Maça Çeyrek Kala bu akşam Klasspor TV'de....

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Başkent derbisinde neler yaşanacak? Menemenspor'u evinde ağırlayacak olan Osmanlıspor, karşılaşmadan galip çıkabilecek mi? Ümraniyespor'a konuk olacak Keçiörengücü, maçta nasıl bir performans gösterecek? Hepsi ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da bu akşam... Sakın kaçırmayın...

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