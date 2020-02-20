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Ankaragücü'nde milli sevinç
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ANKARAGÜCÜ'NDE MİLLİ SEVİNÇ

Ankaragücü'nde milli sevinç

MKE Ankaragücü'nde milli sevinç yaşanıyor.

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MKE Ankaragücü U16 takımında forma giyen stoper oyuncusu Yusuf Eren Göktaş, U16 Milli Takımımının 24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da katılacağı ‘UEFA U16 Gelişim Turnuvası’ kadrosuna dahil edildi.

Milli takımda mücadele etmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Yusuf Eren Göktaş: ” Ankaragücümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve kulübümüzün Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. ” şeklinde konuştu.

Milli Takım, turnuvanın ilk karşılaşmasını 24 Şubat 2020 tarihinde saat 15 : 30’da Paraguay ile yapacak.
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