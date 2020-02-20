Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıklarına devam

Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak derbi karşılaşması için hazırlıklarına devam eden Başkent Ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tempolu çalışma ile tamamladı. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan oyun daha sonra pas çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın son bölümde yapılan üç takımlı turnuva karşılaşması ile sona erdi.
Sefa, Ayite, Arda ve Polomat’ın tedavileri devam ederken, Rahmetullah ve Sadio Diallo takımla beraber çalıştı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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