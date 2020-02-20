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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Ankara amatörünün konuşulduğu, Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Teknik Direktör ve yazar Atilla Ferah.

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Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara amatörünün konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu haftaki konuğu Teknik Direktör ve yazar Atilla Ferah. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de..

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