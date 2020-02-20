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Ankara ekiplerinden başarılı sonuçlar
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ANKARA EKİPLERİNDEN BAŞARILI SONUÇLAR

Ankara ekiplerinden başarılı sonuçlar

Ankara ekipleri, hafta içi oynanan lig mücadelelerinde başarılı sonuçlar elde etti.

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ANKARA TAKIMLARINDAN BAŞARILI SONUÇLAR 

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Ankara Demirspor ve Etimesgut Belediyespor Ankara derbisinde kozlarını paylaştı. Kazanan taraf 2-0 ile Ankara Demirspor oldu. Galibiyeti getiren golleri 56'da Celal Çırpanlı ve 77'de Süleyman Güneş kaydetti. Ankara Demirspor bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti ve Bandırmaspor'un puan kaybıyla fark 1'e düştü. Etimesgut Belediyespor ise, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı.  

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Hacettepespor, sahasında ağırladığı Zonguldakspor'u Serdarcan Eralp'in golüyle 1-0 mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi ve puanını 29'a yükseltti. 

Aynı grupta yer alan diğer Ankara ekibi Bakspor, sahasında konuk ettiği Çorum Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşen Bakspor, 72'de Zeki Korkmaz ve 90+3'de Yasin Abdioğlu'nun golleriyle puanını 25'e çıkardı ve düşme potasından uzaklaştı. Bakspor, son 3 maçında 7 puan elde etti.  

TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele eden Çankaya FK ise, deplasmanda Manisaspor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup etti ve üst üste 2'nci galibiyetini elde etti ve grupta puanını 31'e çıkarmış oldu. Galibiyet gollerini Fatih Üge (2), Furkan Yıldırım ve Serdar Deniz kaydetti. 

TFF 3.Lig 3. Grupta yer alan Altındağspor ise, deplasmanda Bayrampaşaspor ile golsüz berabere kaldı. 26 puana çıkan Altındağspor, 16'ncı sırada yer alıyor.  

Haber: Mert Dokuzoğlu 

 

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