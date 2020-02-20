Ankaragücü derbi bilet satış saatini duyurdu

Ankaragücü, Pazar günü Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak derbinin biletlerinin satış saatini açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasının tarafımıza ayrılan misafir tribün biletleri, bugün (20.02.2020) saat 15:00'da satışa sunulacaktır.
Taraftarlarımıza duyurulur."
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