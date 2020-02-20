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Hacettepespor'dan sahasında 3 puan
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HACETTEPESPOR'DAN SAHASINDA 3 PUAN

Hacettepespor'dan sahasında 3 puan

2.Lig Beyaz Grup karşılaşmasında Hacettepe, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti.

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Hacettepe, dün sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Etimesgut Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Başkent takımı 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Serdarcan Eralp attığı golle 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda her iki takımdan da gol gelmeyince maç bu skola bitti.

Alınan bu sonuçla Başkent ekibi puanını 29'a yükseltirken, Zonguldak 32 puanda kaldı.

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