Hacettepespor'dan sahasında 3 puan

Hacettepe, dün sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Etimesgut Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Başkent takımı 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Serdarcan Eralp attığı golle 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda her iki takımdan da gol gelmeyince maç bu skola bitti.
Alınan bu sonuçla Başkent ekibi puanını 29'a yükseltirken, Zonguldak 32 puanda kaldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.