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Duayen gazeteci Ali Öcal'dan derbi değerlendirmesi
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DUAYEN GAZETECİ ALİ ÖCAL'DAN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Duayen gazeteci Ali Öcal'dan derbi değerlendirmesi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisi öncesinde Ankara’nın duayen gazetelecilerinden Ali Öcal, Gençlerbirliği'nin YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

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1975'den bugüne Ankara sporunu yakından izleyen Öcal, geçmişten bugüne dek yaşadığı derbilerin havasını ve derbiye dair beklentilerini aktardı.

Unutamadığı derbileri de anlatan duayen gazeteci son olarak İlhan Cavcav’ın Ankara futboluna ve Ankara Derbisi’ne olan katkılarınndan bahsetti. “Derbilere muhakkak renk katardı.” diyen Öcal, “Onun yokluğunu derinden hissediyoruz.” şeklinde konuştu.

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