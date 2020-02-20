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OGM Ormanspor avantaj kaybetti
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OGM ORMANSPOR AVANTAJ KAYBETTİ

OGM Ormanspor avantaj kaybetti

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk karşılaşmasında konuk ettiği Basket Landes'e 82-79 mağlup oldu.

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Başkent ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk karşılaşmasında Fransız ekibi Basket Landes'e 82-79 mağlup olarak avantaj kaybetti.

Mücadelenin rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ognjen Jokin (Karadağ), Stanislav Valeev (Rusya), Alin Faur (Romanya)

OGM Ormanspor: Robinson 19, Paris 16, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Bilgiç 20, Ogunbowale 10, Naile Çırak, Damla Gezgin 7

Basket Landes: Suarez 14, Gaye 10, Dumerc 9, Ayim 24, Toure 9, Hejdova 10, Marquet, Turcinovic 4, Paget 2

1. Periyot: 25-23

Devre: 46-41

3. Periyot: 60-54

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