OGM Ormanspor avantaj kaybetti

Başkent ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk karşılaşmasında Fransız ekibi Basket Landes'e 82-79 mağlup olarak avantaj kaybetti.
Mücadelenin rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ognjen Jokin (Karadağ), Stanislav Valeev (Rusya), Alin Faur (Romanya)
OGM Ormanspor: Robinson 19, Paris 16, Nilay Kartaltepe 7, Pelin Bilgiç 20, Ogunbowale 10, Naile Çırak, Damla Gezgin 7
Basket Landes: Suarez 14, Gaye 10, Dumerc 9, Ayim 24, Toure 9, Hejdova 10, Marquet, Turcinovic 4, Paget 2
1. Periyot: 25-23
Devre: 46-41
3. Periyot: 60-54
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