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Halkbank, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
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HALKBANK, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

Halkbank, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

CEV Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında Halkbank, Zenit Kazan’a 3-1 mağlup oldu.

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İlk seti Zenit Kazan, 25-23 skorla 1-0 önde tamamladı. İkinci sette üstünlük sağlayan Halkbank, ilk setin skoruyla (25-23) eşitliği yakaladı: 1-1.

Serviste etkili olan Zenit Kazan, 25-19’la seti tamamlayarak skoru 2-1 yaptı.

Kıyasıya mücadeleyle geçen son seti 25-15 alan Zenit Kazan, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Başkent ekibinin en skorer oyuncuları Efe Bayram (17) ve Metin Toy (14) oldu.

Alınan bu sonucun ardından Halbank, grubunu 4. sırada bitirerek CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

 

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