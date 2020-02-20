Halkbank, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

İlk seti Zenit Kazan, 25-23 skorla 1-0 önde tamamladı. İkinci sette üstünlük sağlayan Halkbank, ilk setin skoruyla (25-23) eşitliği yakaladı: 1-1.
Serviste etkili olan Zenit Kazan, 25-19’la seti tamamlayarak skoru 2-1 yaptı.
Kıyasıya mücadeleyle geçen son seti 25-15 alan Zenit Kazan, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Başkent ekibinin en skorer oyuncuları Efe Bayram (17) ve Metin Toy (14) oldu.
Alınan bu sonucun ardından Halbank, grubunu 4. sırada bitirerek CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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