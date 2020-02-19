Ömer Alper Tatlısu: Hedeflerime bir adım daha yaklaştım

"Kazandıktan sonra farklı şeyler düşüneceğiz"

Halil İbrahim Pehlivan, geçtiğimiz hafta 1-0 galibiyet elde ettikleri Alanyaspor maçı hakkında“ Dediğiniz gibi Alanyaspor gerçekten zor bir deplasman. Son zamanlarda da formda olan bir takımdı. Güzel, zorlu bir maç oldu. Ama kazandığımız için mutluyuz. “ dedi.

Pazar günü oynanacak olan derbi ile ilgili “7 yıl aradan sonra, ilk yarıdaki oynadığımız maçtan sonra ikinci Ankara derbisi olacak bu sene. Umarım izleyenler için güzel, keyifli bir maç olurç Bizde tabii kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra farklı şeyler düşüneceğiz. Onun için elimizde geleni yapacağız.“ şeklinde konuştu.

"Hedeflerime bir adım daha yaklaştım"

Ömer Alper Tatlısu, Gençlerbirliği’ne transferi hakkında, “Çok mutluyum tabii ki. Hacettepe’den aslında tamamlamak istediğimiz şeyler vardı. Sezon sonunda play-off hayalimiz, hedefimiz vardı. Ama burasıda benim için daha iyi oldu. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. “

Alanyaspor karşılaşması ile ilgili, “İyi çalışmıştık. Rakibin eksiklerini hocamız bize göstermişti zaten. Bizde ona göre çalıştık . Alanyaspor’da muhtemelen yorgundu. İyi mücadele ettik, kazandık, Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İki takım içinde derbinin çok önemli olduğunu belirterek, “ İki takım içinde çok zor bir maç. İki takımda alt sıralarda, üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. İnşallah alacağız bu maçı da.” şeklinde konuştu.

"Derbiye ilk defa şahit olacağım"

Burak Çapkınoğlu, takımda oldukça mutlu olduğunu ifade ederek “Sezon başında yeni Gençlerbirliği ile başlamıştım. Ama tekrar Hacettepe’ye dönmüştüm. Hacettepe’de başarılı bir sezon geçirdik ilk yarı. Daha sonra Hamza hocam davet ettiler. Geldik buraya mutluyum, takıma katıldığım için Gençlerbirliği’ne katıldığım için. Her şey çok güzel gidiyor şu an.” İfadelerine yer verdi.

Alanyaspor karşılaşmasında ilk defa kadroda olduğu hatırlatıldığında “Bu hafta kadrodaydım. Alanya maçı çok zordu bizim için. Hafta başından beri iyi analiz ettik Alanyaspor’u, iyi de çalıştık. Puan ve puanlar almaya gitmiştik zaten oraya. Güzel bir oyunla başardık. Mutluyuz takım olarak.” dedi.

Bu hafta oynanacak olan maçta ilk derbi heyecanını tadacağını belirterek “Bende ilk defa şimdi şahit olacağım Ankara derbisine. İlk derbi heyecanı benim için. Çok da güzel atmosfer olacak. İnşallah yenersek bizim için çok iyi olacak. Çok önemli bir maç. 6 puanlık bir maç nereden baksan. İnşallah yeneriz, onun içinde çalışıyoruz. “ açıklamasında bulundu.