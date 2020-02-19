Hamzaoğlu: Derbi maçında rekor kırarız

Hamza Hamzaoğlu, Ankaragücü derbisi hakkında “Ankaragücü’nü tebrik ediyorum. Fenerbahçe’ye karşı aldıkları galibiyetten dolayı. Ankara için önemli bir maç. Bizim için önemli, Ankaragücü için önemli. Her iki takımda şu an da forma diyebilirim. Alanya maçından sonra bu maçta da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Çünkü kendi sahamızda oynayacağız maçımızı. Gerçekten çok etlili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşuları iyi yapan oyunculara sahip. “ ifadelerine yer verdi.

Takımın genel durumu hakkında "Sefa Yılmaz geçen maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, onu 1,5-2 ay aramızda göremeyeceğiz. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Stancu'nun golle dönmesi ise sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ayite'nin de sakatlığı vardı, onun durumuna da hafta sonuna kadar bakacağız." dedi.

Hamza Hamzaoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Telafisi olmayan haftalara girdik. Derbi mçaında rekor kırarız diye düşünüyorum. Bizleri destekliyorlar, geldiğimizden beri seyirci sayımızda artış var. Bu bizi çok memnun ediyor. İnşallah biz de onların beklentilerine cevap veririz. Onlara yakışan bir şekilde centilmence mücadelemizi sürdürüp iyi sonuçlar alırız. Taraftarlarımızı bu hafta bekliyoruz. Ankaragücü taraftarını da bekliyoruz. İki takım olarak inşallah onlara güzel bir maç izlettiririz."