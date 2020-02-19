﻿
Akçay'dan derbi öncesi önemli açıklamalar
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKÇAY'DAN DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in 23. Haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay açıklamalarda bulundu.

604 Okunma

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Başkent derbisi hakkında, "Önemli bir müsabaka. Her ikimiz de cehennem çukurundan çıkmaya çalışıyoruz. Kendi evlerinde avantajlı olacaklar. Oyun tarzlarımız aşağı yukarı birbirine benzer. Zaman zaman bizim gibi takımlara karşı sert de oynayabiliyorlar. Zor bir maç olacak. Yarım puan almak bile bizim için çok önemli." dedi.

 Akçay, rahat bir nefes almak istedikleri belirterek, "Her müsabaka bizim için önemli. Derbi olması nedeniyle Ankaralıların da iyi bir mücadele seyredeceklerini düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.

 Teknik adam, "Kümede kalma barajının, alttaki takımların kazanmasıyla 36-38 arasında bir çizgiye geleceğini öngörüyoruz. 5 veya 6 maç galip gelmemiz durumunda, bu çukurdan çıkacağız. Ancak siz kazanırken rakipleriniz de kazanırsa, o zaman bir şey ifade etmiyor. Yolculuğumuz uzun ve zor. Ligin boyu kısalıyor ama bizim için zaman çok uzun. Oyuncular, biz ve kulüp, bununla baş etmek için uğraşıyoruz. Umarım başarabiliriz.” Şeklinde konuştu.

 Akçay, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kümede kalırız ya da kalamayız, o başka bir şey. Şu anda uyum sorununu hallettiğimizi düşünüyorum. Takımda eskiler ile yeniler arasındaki uyum güzel. Kulübedeki oyuncular maç kazandırır duruma geldi. Kulübedeki heyecan ve enerji sahaya yansıyor. Sedat, İlhan ve Korcan'ın takımı sahiplenme duygusu, bizim işimizi kolaylaştırdı. Haklarını vermek gerekiyor." 

 
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
Başkent derbisinin hakemi belli oldu
Ankaragücü'nde tüm gözler derbide
3 futbolcunun tedavilerine devam edildi
Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor
Kardeşlerin Derbisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿