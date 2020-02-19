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Başkent derbisinin hakemi belli oldu
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BAŞKENT DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Başkent derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisinin hakemi belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

Diğer karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

21 Şubat Cuma

20.00 Sivasspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Rizespor - Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan 
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