Başkent derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.
Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanacak derbi karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
Diğer karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
21 Şubat Cuma
20.00 Sivasspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi
20.00 Rizespor - Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
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