Eski kaptanlardan Ankara derbisi

Ankara Derbisi'nin o dönem ki havasını ve derbiye dair beklentilerini aktaran iki eski kaptan "centilmenlik ve kardeşlik" vurgusunda bulundu.

Gençlerbirliği’nde uzun dönemler kaptan olarak görev alan ve çok sayıda Ankara Derbisi’nde forma giyen Cemalettin Sakallıoğlu ve Avni Okumuş derbiye dair düşüncelerini aktardı.

Futbol kariyerlerindeki derbi dönemlerinin nasıl geçtiğini anlatan iki emektar kaptan karşılaşma hakkında “Gençlerbirliği’nin kazanmasını isteriz elbette ama biz bu maçı kazanlım; sonraki haftalarda da iki takım ligde yukarılara çıksın” dedi.

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