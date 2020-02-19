C Blok'ta Gençlerbirliği’nin ayırdığı kontenjan konuşuldu

Ankaragücü yaptığı açıklamada Gençlerbirliği'nin derbi maçına 1264 bilet ayrıldığını duyurdu. Alınan bu kararın ardından C Blok yorumcuları Engin Kocabıyık ve Zafer Özcan değerlendirmelerde bulundu.

Maç biletleri hakkında Engin Kocabıyık “Başkent derbisi bir nevi Ankara’daki haftanın spor olayı. Dolü tribünler önünde oynanmasını çok isterim. Dolu derken yanlış anlamasınlar ev sahibi takım kimse yüzde 90’lık bölümü onun, o doldursun. Yüzde 10’luk kısım deplasman takımı kimse o doldursun. Gönlümden geçen budur. Tribünleri doldurmak amacıyla atılmış bir adım” dedi.

Ankaragücü’ne 1264 bilet ayrılması hakkında “Ankaragücü tarafından gelen yorum üzerinden açıklama üzerinden yapıyoruz. Eğer böyle kalacaksa bence çok şık olmamış. ‘Neden?’ diyeceksin. Herkese yüzde 5 kontenjan politikası uygulasak mesela Sivasspor’a da, Trabzonspor’a da bunu anlarım. Ama sen Sivasspor’a, Trabzonspor’a yüzde 10 veriyorsan ebedi sotun dediğin bir kulübe yüzde 5 yapman bence çok şık değil. Değişebileceğini düşünüyorum ama bu kararla ilgili Gençlerbirliği yönetimide bir şeyler açıklayacaktır. Onu da bir görüp tedbirleri beklemekte fayda var." değerlendirmesi yapıldı.