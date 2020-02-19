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OGM Ormanspor'un konuğu Basket Landes
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OGM ORMANSPOR'UN KONUĞU BASKET LANDES

OGM Ormanspor'un konuğu Basket Landes

OGM Ormanspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8’li tur ilk karşılaşmasında bugün Basket Landes’i konuk edecek.

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Başkent ekibi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8’li tur ilk karşılaşmasında bugün Fransa temsilcisi Basket Landes’i ağırlayacak.

Sait Zarifoğlu Spor Salonu’ndaki mücadele, saat 16.00’da oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Çarşamba günü Fransa’da yapılacak.

OGM Ormanspor, son 16 turunda Olympiakos’u elemeyi başarmıştı.

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