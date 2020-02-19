Ankaragücü'nde tüm gözler derbide

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Fenerbahçe'yi mağlup ettiklerinin altını çizen Mustafa Reşit Akçay, "Takım olarak güzel bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Gençlerbirliği ile keyifli bir maça çıkacağız. Umarım taraftarların memnun kalacağı centilmen bir karşılaşma olur. Kazanan taraf olmak için hafta boyunca çalışmalarımızı yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Ankaragücü'nün ligde tutacağız." dedi.

Ankaragücü'nde derbi öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.