Gençlerbirliği’nde Sefa Yılmaz'dan kötü haber

Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ ayak bileğinde meydana gelen yaralanmanın ardından oyuna devam edemeyen Sefa Yılmaz’ın sağ ayak bileğinde, çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edildiği ve 6-8 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Gençlerbirliği, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan MR incelemesi sonucunda, sağ ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması, yoğun kanama ve eşlik eden kemik iliği ödemi tespit edilmiş olup sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Sefa Yılmaz’ın planlanan tedavi süreci doğrultusunda sahalara dönüşünün yaklaşık 6-8 hafta aralığında olması öngörülmektedir."
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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