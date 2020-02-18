Alanyaspor-Gençlerbirliği tahminleri tuttu

Maça Çeyrek Kala programında Klasspor Tv Genel Koordinatörü Gökalp Metin, "Gençlerbirliği, Alanyaspor'u yener. Alanyaspor evinde sadece 1 kez yenildi. 27 gol attı, 9 gol yedi. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 400'ün altında pas ve yüzde 80'in altında başarılı pas yapar. Şutlarda isabet oranı 3'te 1'dir. Kontra atak ve kornerlerde hiç yoklar. Önemli olan akan oyunda attıkları şutlar yüzde 25 başarı sağlıyorlar. Gençlerbirliği, Antalyaspor maçında ne yaptıysa burada da onu yapmalıdır. Merkezi kitlerse Gençlerbirliği, elini kolunu bağlar Alanyaspor'un. Zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Kanatlara zorlarsan onları gol yeme riskin azalır. Zaten 400'ün altında pas yapan bir takım. Stancu'nun oynama ihtimaline göre de gol atma olasılığın yükseliyor. Muhtemelen Gençlerbirliği, 1-0 alır maçı" değerlendirmesinde bulundu.

HABER: MERT DOKUZOĞLU