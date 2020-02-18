﻿
Alanyaspor-Gençlerbirliği tahminleri tuttu
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ TAHMİNLERİ TUTTU

Klasspor Tv'de her Cuma akşamı yayınlanan Maça Çeyrek Kala programında Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı değerlendirmeleri ve analizleri paylaşıldı.

495 Okunma

Maça Çeyrek Kala programında Klasspor Tv Genel Koordinatörü Gökalp Metin, "Gençlerbirliği, Alanyaspor'u yener. Alanyaspor evinde sadece 1 kez yenildi. 27 gol attı, 9 gol yedi. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 400'ün altında pas ve yüzde 80'in altında başarılı pas yapar. Şutlarda isabet oranı 3'te 1'dir. Kontra atak ve kornerlerde hiç yoklar. Önemli olan akan oyunda attıkları şutlar yüzde 25 başarı sağlıyorlar. Gençlerbirliği, Antalyaspor maçında ne yaptıysa burada da onu yapmalıdır. Merkezi kitlerse Gençlerbirliği, elini kolunu bağlar Alanyaspor'un. Zaten topla oynamayı seven bir takım değil. Kanatlara zorlarsan onları gol yeme riskin azalır. Zaten 400'ün altında pas yapan bir takım. Stancu'nun oynama ihtimaline göre de gol atma olasılığın yükseliyor. Muhtemelen Gençlerbirliği, 1-0 alır maçı" değerlendirmesinde bulundu.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
3 futbolcunun tedavilerine devam edildi
Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor
C Blok bugün 20:00'da
Kardeşlerin Derbisi
Stancu tüm golcüleri geride bıraktı
Başkent ekiplerinden bir ilk!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿