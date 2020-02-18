3 futbolcunun tedavilerine devam edildi

Haftayı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği bir günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde oynanan üç kaleli maç ile noktalandı. Tedavileri tamamlanan Polomat ve Sadio düz koşu yaptı. Arda Kızıldağ ise sakatlığının ardından fizyoterapist eşliğinde düz koşu çalışmalarına başladı. Sefa, Ayite ve Rahmetullah’ın ise tedavilerine devam edildi. Antrenmanı başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.