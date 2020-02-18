Çankaya FK Başkanı Serkan Kılıç Klasspor.com'a konuştu

TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele eden ve çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 28 puanla 11'inci sırada bulunan Çankaya FK'da Başkan Serkan Kılıç, Klasspor.com'a önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonlu iş adamı Serkan Kılıç, eski adıyla Ankara Adliyespor yönetimini arkadaşlarıyla beraber devralarak isim değişikliğine gitmiş ve Çankaya FK adıyla 3.Lig'de mücadele vermeye başlamıştı. Serkan Kılıç, Trabzon gibi futbol sevdalısı bir şehirde doğup büyüdüğünü bu nedenle futbola ilgisinin küçük yaşlardan geldiğini belirterek, yıllar önce Değirmenderespor'u alarak ismini 1461 Trabzon yaptıklarını ve profesyonel liglerde başarılı olduklarını belirtti.

Daha önce Akçaabat Sebatspor ve 1461 Trabzon takımlarında da Başkanlık ve yöneticilik yapmış olan Kılıç , ticari işlerini yürüttüğü Ankara'da bir futbol kulübü alarak futbola hizmet etmeye devam etmek istediğini belirterek, Adliyespor'u devralmaya karar verdiğini ilk başlarda ismini 1071 Başkentspor olarak düşündüğünü, fakat daha sonra Çankaya gibi 1 milyon nüfusa sahip büyük bir ilçenin profesyonel futbol dünyasına katılması gerektiği düşüncesinden hareketle, takımın adını Çankaya Futbol Kulübü koyduğunu belirtti. Çankaya'nın stratejik bir yerleşim merkezi olduğunu söyleyen Kılıç, 1 Milyon nüfuslu ilçede stadyum ve tesis eksikliğinden yakınarak, tesisleşme konusunda gerekli çalışmaları sezon başında yaptıklarını fakat Spor Bakanlığı, Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve inşasını kendisinin yapacağını taahhüt etmesine rağmen uygun bir alan tahsis edilemediğini belirtti.

Bugünler de tesisleşme konusunda tekrar görüşme halinde olduklarını belirten Başkan Kılıç, 2500-3000 kişi kapasiteli bir stadyum ve altyapıların da kullanabileceği bir tesis yapmak istediklerini, altyapıların her gün başka bir sahada antrenman yapmak zorunda kaldıkları için yaş gruplarını genişletemediğini ifade etti. 3. Lig takımlarının da oyuncuların en az yarısının altyapıdan gelmesi gerektiğini bildiklerini ama imkansızlıklar sebebiyle henüz bu yolda eksik kaldıklarını belirten Çankaya F.K Başkanı, tesisleşme yoluyla hem Çankaya'ya hem de ülke futboluna kazanımlar getirmek istediklerini belirtti.

Uzun vadeli planlarla yola çıktıklarını belirten Kılıç, Çankaya FK adıyla adından ötürü zorlandıklarını, gerekli destekleri hiçbir yerden alamadıklarını ifade etti. Şu an Çankaya FK olarak Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynadıkları maçlar için, antrenmanlarını sürdükleri Gölbaşı tesisleri için kira verdiklerini ve futbolcuların orada konaklaması adına yine Gölbaşı'nda yurt kiraladıklarını söyleyen Kılıç, sezon sona ermeden gereken desteğin ya da iznin verileceği umudunu koruduğunu ekledi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU