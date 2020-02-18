Melekler İzmir'de galip geldi

Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 9 maç’a yükseltti.
Başkent ekibi, rakibine öne geçme şansı tanımayarak 2 devreyi birden önde tamamladı. Deplasmanda önemli bir galibiyet elde eden Yenimahalle karşılaşmaya; Hanna, Olga, Fatma, Nurceren, Ceylan, Bilgenur ve kalede Fatma yedisi ile başladı.
Ceylan, Olga ve Bilgenur’un art arda attığı gollerle ilk devreyi 18-14 önde bitiren Başkent ekibi, etkili oyunu ve hızlı hücum anlayışıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Yenimahalle'ye galibiyeti getiren golleri; Ceylan (10), Olga (7), Bilgenur (5), Hanna (4), Nurceren (3), Esra ve Fatma (2), Gülcan ve Fatma (1) kaydetti.
Başkent takımı, 23 Şubat'ta Muratpaşa Belediyesi SK'yı konuk edecek.
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