Şampiyonlar Ligi'ne İstanbul temalı top

Şampiyonlar Ligi son 16 turundan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki finale dek organizasyondaki karşılaşmalar "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlakla oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ünlü yıldızlarını da vurgulayan topta, İstanbul'un derin sanat kültürüne dikkatlerden kaçmıyor. Bu sanatsallık, yerleştirilen beyaz yıldızlarla ve kontrast yaratan şehir haritası çizimiyle anlatılıyor. Tasarımın merkezinde İstanbul Boğazı bulunuyor. "İstanbul 20" üzerindeki mor renk paleti ise doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlenerek yapıldığı belirtildi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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