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Türk Telekom'un rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta
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TÜRK TELEKOM'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA

Türk Telekom'un rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta ile eşleşti.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Mies şehrinde gerçekleştirildi.  Yapılan kura çekiminde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta ile eşleşti. Türk Telekom, grubunu lider tamamladığı için bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde iki galibiyet elde eden takımlar, çeyrek finale çıkacak.

Son 16 turunda ilk karşılaşmalar  3 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan)

Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya)

Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta

Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)

Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)

JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)

AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)

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