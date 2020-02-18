Türk Telekom'un rakibi Beşiktaş Sompo Sigorta

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kura çekimi İsviçre’nin Mies şehrinde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta ile eşleşti. Türk Telekom, grubunu lider tamamladığı için bu turda ev sahibi avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde iki galibiyet elde eden takımlar, çeyrek finale çıkacak.
Son 16 turunda ilk karşılaşmalar 3 Mart 2020 tarihinde yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Hapoel Jerusalem (İsrail) - Peristeri (Yunanistan)
Zaragoza (İspanya) - Lietkabelis (Litvanya)
Nymburk (Çekya) - Teksüt Bandırma
Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta
Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Oostende (Belçika)
Dinamo Sassari (İtalya) - San Pablo Burgos (İspanya)
JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya)
AEK (Yunanistan) - Telekom Baskets Bonn (Almanya)
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