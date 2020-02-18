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Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor
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BAŞKENT DERBİSİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor

Ankaragücü-Gençlerbirliği karşılaşmasının biletleri bugün saat 16.00'da satışa çıkıyor.

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Eryaman Stadı’nda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

Kapalı tribün: 15 TL

Maraton tribün: 10 TL

Kale arkası tribün: 5 TL

Misafir tribün: 5 TL

Gençlerbirliği Passolig kartı sahibi 18 yaş altı çocuklar ve kadın taraftarlar bu maçı Passolig gişelerinden alacakları biletle ücretsiz izleyebilecek.
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