Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor

Eryaman Stadı’nda Pazar günü saat 16.00'da oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
Kapalı tribün: 15 TL
Maraton tribün: 10 TL
Kale arkası tribün: 5 TL
Misafir tribün: 5 TL
Gençlerbirliği Passolig kartı sahibi 18 yaş altı çocuklar ve kadın taraftarlar bu maçı Passolig gişelerinden alacakları biletle ücretsiz izleyebilecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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