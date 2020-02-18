﻿
C Blok bugün 20:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Ankara'da başkent derbisi zamanı... Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı analizleri bu akşam C Blok'ta saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

240 Okunma

Ankara'da başkent derbisi zamanı... Gençlerbirliği, Alanya'dan atanı ve tutanıyla 3 puanı çıkardı... Alanyaspor karşılaşmasının teknik-taktik analizi, bireysel performans değerlendirmeleri ve Ankaragücü maçına bir ön bakış... Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Engin Kocabıyık ve Zafer Cem Özcan'ın yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın!

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

 
Başkent Derbisi biletleri satışa çıkıyor
Kardeşlerin Derbisi
Stancu tüm golcüleri geride bıraktı
Başkent ekiplerinden bir ilk!
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Hamza Hamzaoğlu: Final maçı gibi bir maç bizi bekliyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿