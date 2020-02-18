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Kardeşlerin Derbisi
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KARDEŞLERİN DERBİSİ

Kardeşlerin Derbisi

Gençlerbirliği, Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmadan önce "kardeşlerin derbisi" paylaşımını yaptı.

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Gençlerbirliği, Başkent derbisinden önce sosyal medya hesaplarında, "kardeşlik" videosu paylaştı.

Gençlerbirliği ve Ankaragücü tribünlerinin tanınan iki ismi Muzaffer ve Eser Güngör kardeşler, karşılaşmadan önce derbiyi konuşmak için bir araya geldi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan çekimlerde iki kardeş, iki kulübün nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konu yer aldı.

"Ankara derbisini diğer derbilerden ayıran ne?" sorusuna Eser Güngör tek kelimeyle "kardeşlik" yanıtını verirken Muzaffer de "Aynı şehrin takımıyız. Ankaragücü taraftarı da biz de aynı sokaklarda dolaşıyoruz. İki taraf da şehrinin takımını destekliyor." şeklinde cevapladı.

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