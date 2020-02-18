Halkbank Kazan deplasmanında

HALKBANK, KAZAN DEPLASMANINDA

CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde, bu sezonki son grup sınavına çıkacak Halkbank, Zenit Kazan’la deplasmanda puan mücadelesi verecek. Karşılaşma yarın (19 Şubat, Çarşamba) saat 19:00’da Saint Petersburg KAZAN Spor Salonunda oynanacak. Müsabakanın hakemleri Vlastimil Kovar (Çek Cumhuriyeti) ve Salvis Kurtiss (Letonya). İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma evsahibi ekibin 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

"RAKİP YENİLMEYECEK BİR TAKIM DEĞİL"

Öte yandan, karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan milli libero Volkan Döne, son maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Takımının islim üzerinde olduğunu ve iyi voleybol oynadığını dile getiren Döne, (Ankara’daki ilk karşılaşmada elimizden kaçırmıştık. Bu kez tam tersi olabilir. Bu sezon için söylüyorum, rakip yenilmeyecek bir takım değil. Biz de son dönemde iyi oynamaya başladık. Çıkıp elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.