Stancu tüm golcüleri geride bıraktı

5 haftalık aranın ardından Alanyaspor maçıyla sahalara geri dönen Gençlerbirliği'nin tecrübeli forveti Bogdan Stancu, serisini sürdürdü. Gündemdeki diğer forvetleri geride bırakan Rumen golcü, ligde peş peşe en çok maçta gol atan isim unvanının tek başına sahibi oldu.

GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞIYOR

Sakatlığını atlatıp Gençlerbirliği'nin Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta attığı golle galibiyetini kritik bir 3 puan getiren Stancu, böylece peş peşe 7 maçta da gol atmış oldu. Müsabakada suskun kalan Senegalli golcü Papiss Cisse'nin ise 6 maçlık serisi bu karşılaşmada sona erdi. Böylece Rumen golcü, Cisse'den daha uzun seri yapmayı başardı. Gol krallığı yarışının zirvesindeki Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ise iki kez 4 maçlık seri yaptı. Fenerbahçe'de ise ikinci yarıda skora katkı vermeye başlayan Max Kruse'nin 4 maçlık serisi Ankaragücü deplasmanında sona erdi. Galatasaray'ın yakaladığı galibiyet serisine son 4 haftada attığı gollerle büyük destek veren Adem Büyük, Stancu ile birlikte serisi devam eden tek isim konumunda.