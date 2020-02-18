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Başkent ekiplerinden bir ilk!
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BAŞKENT EKİPLERİNDEN BİR İLK!

Başkent ekiplerinden bir ilk!

Ankaragücü ve Gençlerbirliği bu sezon bir ilki başardı.

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Süper Lig'de 22'nci haftada sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Ankaragücü ve Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Gençlerbirliği bu sezon ilk kez aynı anda haftayı galibiyetle kapattılar. Geride kalan 21 haftada yaşanmayan bu olumlu hava, 22'nci haftada hayat buldu. 

İki Başkent ekibi Süper Lig'in 23'üncü haftasında Pazar günü saat 16:00'da Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı lacivertliler, 2-1 kazanmasını bilmişti. Karşılaşma öncesi moralli Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği 24, Ankaragücü 20 puanda yer alıyor. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
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