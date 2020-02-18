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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Alt Ligler'de Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Hacettepespor, Bakspor, Çankaya FK, Altındağ Belediyespor'un maçlarının analizi ve değerlendirmeleri bugün saat 15:00'da Klasspor Tv'de...

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 Alt Ligler'de Hacettepespor'un Sancaktepe mağlubiyeti, Bakspor'un Pendikspor beraberliği, Ankara Demirspor'un gol düellosu şeklinde geçen Sivas Belediyespor mağlubiyeti, Etimesgut Belediyespor'un kendi evinde Uşak mağlubiyeti, Çankaya FK'nın 2. devrede aldığı ilk galibiyet ve Altındağ Belediyespor'un Yozgatspor mağlubiyeti Merve Kılıç'ın sunumu Mert Dokuzoğlu ve Göaklp Metin'in yorumlarıyla Alt Ligler'de... Alt Ligler bugün saat 15:00'da Klasspor TV ekranlarında.

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