Fatih Mert: Bütün maçlara 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz

Fatih Mert, takımın son 3 maçta ortaya koyulan sergilenen performans hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan transferlerle yükselişe geçtiklerini belirten Mert, "Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından 7 puan almak çok önemliydi. Ligde kalma iddiamızı sürdürmemiz için çok çok önemliydi. Tabii ki Fenerbahçe maçının ayrı bir önemi var. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından önce futbolcularımızla yaptığımız konuşmada soyunma odasında futbolcularımıza söyledim; bundan sonra bizim için hiçbir maç fark etmiyor, hepsinden 3 puan almamız lazım. Bizim ligde kalabilmemiz için 37-38 puana çıkmamız gerekiyor. Onun için de bizim en aşağı 8 maçı galip bitirmemiz gerekiyor. Bizim için rakip ve durumu fark etmiyor. Mecburuz, çıktığımız bütün maçlardan alabildiğimiz maksimum puanları almak zorundayız. Fenerbahçe maçı da böyle bir maçtı." dedi.

Transferlerden iyi sonuç aldıklarının altını çizierek "Yeni transferlerle ilgili kurduğumuz ekip yasak kalkmadan 10 gün önce çalışmaya başladı. Tahminim 1400-1500 futbolcu üzerinden inceleme yapıldı. Sonra bunlar 300'lü rakamlara düştü, 150-160'ını beraber seyrettik bir heyetle. Burada açık bir yönetim sistemi sergiliyorum. Bunun MKE Ankaragücü'ne çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu işte güvendiğimiz kişilerle beraber 7-8 kişilik heyet bunu seyrede seyrede azalta azalta geldi. Bu işin ekonomisi de var, lisans kriterleri var. Buna göre değerlendirmeler yapıldı." açıklamasını yaptı.

"HAYAL OLAN BİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Maç fazlasıyla 20 puanla düşme hattının üstünde yer almaları ve takımın ligde kalması umutları ile ilgili Fatih Mert, şu ifadelere yer verdi:

"Ligde ilk 6-7 takım şampiyon olabilir, son 7-8 küme düşme potansiyelinde, bizim gibi son 3-4 takımın biraz daha puanları düşük olduğu için bu biraz daha fazla hissediliyor. Buradan kurtulmak için mücadele edeceğiz, ediyoruz. Onun için bütün maçlara 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Cumartesi, pazar günü sabah 09.30'da biz buradaydık, futbolcular da buradaydı. Buraya kadar getirdik, hayal olan bir şeyi gerçekleştirdik. Bu kadar 38 dosyayı çözüp transferi açabilmek gerçekten çok büyük bir hayaldi bu hayal gerçekleşti. Bundan sonra da bırakmak istemiyoruz. Onun için de işi çok sıkı tutuyoruz, yönetici arkadaşlarımızla sürekli buradayız."

Tüzük değişikliğiyle yeni delege durumuna ilişkin de Mert, "Kulübün 942 delegesi var. Bunun haricinde de silinmiş delegeler var. Biz bunları inceliyoruz. Silinenlerden bize çok ciddi oranda af talebi geliyor, silinenlerden affedilebilecekler var mı, hukuk dışında hiçbir işlem yapamayız. İçerideki 942 delegenin durumunu da inceliyoruz, bunlar aidatlarını ödemişler mi, kriterleri uygun mu? MKE Ankaragücü delegesi olarak devam edebilecekler mi. Eğer ki bir af getirebilirsek benden çok istek var, onu yerine getirmek istiyorum. İçlerinde gerçek Ankaragüçlü olduğunu bildiğim insanlar var, onları hukuki olarak affedebilirsek affetmek istiyoruz ama mümkün değilse de daha sonra delege yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"GERÇEKLEŞMESİ İÇİN DE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Tüzük değişikliği hakkında Mert, "Taraftarların sevdiği, gönül verdiği kulübün delegesi olması kadar normal bir şey yok. Bunun gerçekleşmesi için de elimden geleni yapacağım. Nitelikli delegelik de arayacağız, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir divan heyeti, akil insanlar, Ankara'nın sözü geçen insanlarından değer katacak, akademisyen, avukat, gazeteci, emniyet mensubu olabilir üst heyet gibi yönetimle de koordineli olabilecek şekilde, yönetim zora düştüğünde bir daha çaresiz kalmaması için bir heyet olsun istiyoruz. Haziran ayındaki kongrede böyle bir heyet de hayata geçirilebilir diye düşünüyoruz." dedi.

Fatih Mert, bu hafta yapacakları Gençlerbirliği maçının ardından oynayacakları Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerbirliği bizim şehrimizin takımı, dost kulübümüz, biz de Gençlerbirliği'nin sürekli Süper Lig'de olmasını MKE Ankaragücü olarak isteriz. Sonuçta rakibiz onların da puana ihtiyacı var bizim de puana ihtiyacımız var. Zorlu bir periyot, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş, arka arkaya maçlar. Bizim maksimum puanları almamız gerekiyor, bunun için de elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Gençlerbirliği'yle maçımız zaten centilmence geçer, o yönden şüphem endişem yok, yıllardır böyle olmuştur. Sahada rekabet edilecek bir maç olur. Kazanan dostluk olur her zamanki gibi. Bizim birimizin kazanmasıyla dostluğumuza leke gelmez ama bizim MKE Ankaragücü olarak 3 puana daha çok ihtiyacımız var. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağız."

Bütün takımlarla dost olmak istediklerini ifade eden Mert, "Bu spor sonuçta, futbol oynanıyor burada sağ olsun Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da son maçın ardından giderken bizi tebrik etti. Biz de mağlup olduğumuz yerlerde gittik insanları tebrik ettik. Galip geldiğimiz yerlerde de sevindik, bu hafta da inşallah galip geliriz diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA