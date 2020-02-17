﻿
FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Kayseri'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

FIVB KAR VOLEYBOLU DÜNYA TURU KAYSERİ'DE

12-15 Mart 2020 tarihlerinde, Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde ilk kez yapılacak 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'nun ilk ayağının tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

347 Okunma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı’nda yer alan Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın açıklamalarda bulundu.

Alper Sedat Aslandaş açıklamasında, "2016 yılından itibaren resmi organizasyonlarda yer almaya başladık. 2 yıl önce ilk Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak  'Voleybol her yerde' sloganıyla başladığımız bu süreçte kar voleyboluna ilişkin planlarımızı diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 2016 yılından itibaren gerçekleştirdik. Bu çerçevede takımlarımız oluşturuldu. Bununla birlikte kar voleybolunun tanıtım ve sporcu desteğinin sağlanması amacıyla ülkemizde uluslararası organizasyonlar almaya başladık. 2018 yılında ilk Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. Kadın milli takımımız final oynayarak gümüş madalya kazandı. 2019’da sadece Erciyes’te Avrupa Turu gerçekleştirildi. Erciyes'te bu kez bir üst basamak olan çok önemli bir dünya organizasyonu düzenleyeceğiz."dedi. 

Murat Cahid Cıngı, "2012 yılından beri Kayseri Erciyes aşığı olarak biz Erciyes Dağı’nda bir yönetim merkez oluşturduk. Erciyes Kayak Merkezi'nde Dünya Kar Voleybolu Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Düzenli olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kar Voleybolu Milli Takım sporcularından Bahanur Gökalp, “İlk 4’e girmeyi başarmıştık. 2 yıldır oynuyorum. Keyif alarak oynuyoruz. Madalya almak için Kayseri’de olacağız.”  şeklinde konuştu.

Simge Yalçın ise “Çeşitli Avrupa Turlarında madalya aldık. Bu sene hedefimiz final oynamak. Kayseri’ye ve federasyona teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Fatih Mert: Bütün maçlara 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz
Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti
CBL Ankara’da 12. Haftanın Ardından
Ankaragücü'nde umutlar yeşerdi
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Spor Toto'dan deplasmanda galibiyet
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿