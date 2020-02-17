FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Kayseri'de

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı’nda yer alan Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın açıklamalarda bulundu.

Alper Sedat Aslandaş açıklamasında, "2016 yılından itibaren resmi organizasyonlarda yer almaya başladık. 2 yıl önce ilk Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak 'Voleybol her yerde' sloganıyla başladığımız bu süreçte kar voleyboluna ilişkin planlarımızı diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 2016 yılından itibaren gerçekleştirdik. Bu çerçevede takımlarımız oluşturuldu. Bununla birlikte kar voleybolunun tanıtım ve sporcu desteğinin sağlanması amacıyla ülkemizde uluslararası organizasyonlar almaya başladık. 2018 yılında ilk Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. Kadın milli takımımız final oynayarak gümüş madalya kazandı. 2019’da sadece Erciyes’te Avrupa Turu gerçekleştirildi. Erciyes'te bu kez bir üst basamak olan çok önemli bir dünya organizasyonu düzenleyeceğiz."dedi.

Murat Cahid Cıngı, "2012 yılından beri Kayseri Erciyes aşığı olarak biz Erciyes Dağı’nda bir yönetim merkez oluşturduk. Erciyes Kayak Merkezi'nde Dünya Kar Voleybolu Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Düzenli olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Kar Voleybolu Milli Takım sporcularından Bahanur Gökalp, “İlk 4’e girmeyi başarmıştık. 2 yıldır oynuyorum. Keyif alarak oynuyoruz. Madalya almak için Kayseri’de olacağız.” şeklinde konuştu.

Simge Yalçın ise “Çeşitli Avrupa Turlarında madalya aldık. Bu sene hedefimiz final oynamak. Kayseri’ye ve federasyona teşekkür ederiz.” açıklamasını yaptı.