Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti

Karşılıklı sayılarla oynanan ilk seti 26-24 Galatasaray HDI Sigorta kazandı.
İkinci sete Escobar ile etkisinikoyan Ziraat Bankası, teknik molayı 12-10 üstün girdi. Servislerde etkili olan Ziraat Bankası, seti 25-18 önde bitiridi.
Üçüncü sette teknik molayı 12-9 önde tamamlayan Başkent ekibi, seti 27-25 kazanarak 2-1 öne geçmeyi başardı.
Kıyasıya mücadele ile devam eden ördüncü sette teknik molayı 12-10 önde Galatasaray HDI Sigorta tamamladı. Escobar'ın etkili oyunuyla skoru 22-22'de eşitleyen Başkent takımı, seti 25-23 kazanırken, maç sonu 3-1 galibiyet elde etti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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