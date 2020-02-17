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Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti
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ZİRAAT BANKASI, GALATASARAY HDI SİGORTA'YI MAĞLUP ETTİ

Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

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Karşılıklı sayılarla oynanan ilk seti 26-24 Galatasaray HDI Sigorta kazandı.

İkinci sete Escobar ile etkisinikoyan Ziraat Bankası, teknik molayı 12-10 üstün girdi. Servislerde etkili olan Ziraat Bankası, seti 25-18 önde bitiridi.

Üçüncü sette teknik molayı 12-9 önde tamamlayan Başkent ekibi, seti 27-25 kazanarak 2-1 öne geçmeyi başardı.

Kıyasıya mücadele ile devam eden ördüncü sette teknik molayı 12-10 önde Galatasaray HDI Sigorta tamamladı. Escobar'ın etkili oyunuyla skoru 22-22'de eşitleyen Başkent takımı, seti 25-23 kazanırken, maç sonu 3-1 galibiyet elde etti.

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