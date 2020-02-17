CBL Ankara’da 12. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 6. haftayı ADO, Hacettepe Üni. Tıp, Eti Maden, TCDD, Tusaş, Limak Holding ve Aselsan takımları galibiyetle kapattı. Seri A’da 5 maçtan 4 galibiyet çıkartan Aselsan liderlik koltuğunda otururken, 3’er galibiyetli Roketsan, Tusaş ve Havelsan averajla sıralandı.

Seri B-1’de 3 galibiyetli iki takımdan Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi ilk sırada yer alırken Limak Holding ikinci, 2 galibiyeti bulunan Bilkent Holding de averajla üçüncü sıranın sahibi oldu. Seri B-2’de ise 4’te 4 yapan TC. SSB zirvede yer aldı. 3 galibiyetli TCDD ikinci, 2 galibiyeti bulunan Vakıfbank ise averajla üçüncü sırada kendisine yer buldu.



TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 12. hafta maçları sonunda Roketsan takımını 79-57 mağlup ederek rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran Aselsan “Haftanın Takımı” oldu. Aselsan takımının Antrenörü Orkun Tuncer “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Alper Toper ise 21 dakika sahada kaldığı maçta 20 sayı-3 ribaund-3 asist-3 top çalmalık performansı ile 24 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Yasin Irmak (Eti Maden)

Çağlar Kalkan (ADO)

Barbaros Küçükakın (TCDD)

Ali Yalçınkaya (Tusaş)

Berkay Berk (Limak Holding)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Tusaş (64-89)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Tusaş (63)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Limak Holding (22)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: TCMB-Havelsan (13)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (19)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (3)



12.Hafta Maç Sonuçları



























HABER: MERT DOKUZOĞLU