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Ankaragücü'nde umutlar yeşerdi
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ANKARAGÜCÜ'NDE UMUTLAR YEŞERDİ

Ankaragücü'nde umutlar yeşerdi

Ankaragücü, son olarak aldığı Fenerbahçe galibiyetinin ardından gelecek için umut verdi.

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Ligin ilk 19 haftasında yalnızca 13 puan alan Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasından sonra oynadığı maçlardaki performansıyla yükselişe geçti.  Teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay’ı getiren ve ara transfer döneminin son gününde 15 futbolcuyu transfer eden Başkent ekibi, son 3 haftada 7 puan topladı..

İlk 19 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet yer alan Ankaragücü, Akçay yönetimindeki ilk maçından beraberlik, son iki karşılaşmasından da 3’er puanla ayrıldı. Başkent takımı böyllikle son 2 karşılaşmasında, ilk 20 haftadaki galibiyet sayısına ulaştı.

Ankaragücü, 20. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 14 karşılaşmanın ardından 3 puanla tanışan sarı-lacivertliler, son olarak Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibinin transfer döneminde kadrouna kattığı Gerson Rodrigues, bu süre zarfında performansıyla büyük beğeni topladı. Başarılı forvet, 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Editör: Sema Demet
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