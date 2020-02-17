Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Bu hafta Ankara takımlarında mağlubiyet yok! Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye Eryaman'da geçit vermediği tarihi galibiyet, Gençlerbirliği'nin Alanyaspor'un galibiyet serisini bozması, Osmanlıspor'un Altınordu ile yaptığı mücadelede berabere kalması, Keçiörengücü'nün Altay zaferi ve daha fazlası Haftanın Nabzı'nda... Sema Demet soruyor, Bülent Atlas ve Müjdat Yalman yanıtlıyor. Sakın kaçırmayın...

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