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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara takımlarının oynadığı maçlar bu programda masaya yatırılıyor.

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Bu hafta Ankara takımlarında mağlubiyet yok! Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye Eryaman'da geçit vermediği tarihi galibiyet, Gençlerbirliği'nin Alanyaspor'un galibiyet serisini bozması, Osmanlıspor'un Altınordu ile yaptığı mücadelede berabere kalması, Keçiörengücü'nün Altay zaferi ve daha fazlası Haftanın Nabzı'nda... Sema Demet soruyor, Bülent Atlas ve Müjdat Yalman yanıtlıyor. Sakın kaçırmayın...

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