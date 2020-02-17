Spor Toto'dan deplasmanda galibiyet

Efeler Ligi'nde 18. hafta heyecanı dün oynanan tek maç ile devam etti.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 26-24, 34-32, 25-27, 20-25 ve 15-11‘lik setlerle 3-2 mağlut etti.
Kıyası çekişmeyle geçen karşılaşmada en dikkat çeken isim Alexander Williams olurken, Fenerbahçe'de Maat Wouter'in 19 sayısı yenilgiye engel olamadı.
Editör: Sema Demet
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.