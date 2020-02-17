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Spor Toto'dan deplasmanda galibiyet
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SPOR TOTO'DAN DEPLASMANDA GALİBİYET

Spor Toto'dan deplasmanda galibiyet

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Spor Toto deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

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Efeler Ligi'nde 18. hafta heyecanı dün oynanan tek maç ile devam etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 26-24, 34-32, 25-27, 20-25 ve 15-11‘lik setlerle 3-2 mağlut etti.

Kıyası çekişmeyle geçen karşılaşmada en dikkat çeken isim Alexander Williams olurken, Fenerbahçe'de Maat Wouter'in 19 sayısı yenilgiye engel olamadı.

Editör: Sema Demet

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