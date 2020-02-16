Ankara Demirspor deplasmanda mağlup

Dün oynanması gereken karşılaşma kötü hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenmişti.
Muhsin Yazıcığlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ankara Demirspor, Sivas Belediyespor'a 4-3 yenildi.
Başkent ekibinin gollerini 4. dakikada Süleyman Güneş, 44. dakikada Kerem Kaya (KK) ve 70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu attı.
Alınan bu sonuçla Ankara Demirspor, 47 puanda kalırken, Sivas Belediyespor 31 puana yükseldi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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