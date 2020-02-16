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Ankara Demirspor deplasmanda mağlup
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ANKARA DEMİRSPOR DEPLASMANDA MAĞLUP

Ankara Demirspor deplasmanda mağlup

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor, deplasmanda Sivas Belediyespor'a 4-3 mağlup oldu.

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Dün oynanması gereken karşılaşma kötü hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenmişti. 

Muhsin Yazıcığlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ankara Demirspor, Sivas Belediyespor'a 4-3 yenildi.

Başkent ekibinin gollerini 4. dakikada Süleyman Güneş, 44. dakikada Kerem Kaya (KK) ve 70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu attı.

Alınan bu sonuçla Ankara Demirspor, 47 puanda kalırken, Sivas Belediyespor 31 puana yükseldi.
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