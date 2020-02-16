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Serkan Özbalta: Gol yemeden temiz bir galibiyet aldık
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SERKAN ÖZBALTA: GOL YEMEDEN TEMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

Serkan Özbalta: Gol yemeden temiz bir galibiyet aldık

Keçiörengücü'nün sahasında Altay'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın toplantısında “4 haftadır geliyoruz ama keyifli gelemiyorduk. Çok şükür bugün mutluyuz, huzurluyuz.  Görevimizi yerine getirmenin verdiği bir rahatlık, vicdan rahatlığıyla buradayız. Maçı değerlendirmesine geldiğimizde futbolda böyle 4 hafta kazanamadığın zaman biraz baskı oluyor üzerinizde, stres oluyor. Nitekim oynadığın takımda iyi bir takım. Ama biz lige başladığımız 1. haftadan itibaren hep şunu söyledik ‘Hangi sahada olursa olsun içeride, dışarıda ve hangi rakiple olursa olsun hiçbir şekilde çekinmeden oynayacağız ve mücadele edeceğiz.' Bugünde oyuncular bu mücadelenin örneğini gösterdi. İyi bir mücadele oldu. İyi bir oyun oldu. Ama tabii bir eleştiri yapmak gerekirse normalde diğer maçlara başladığımız gibi başlamadık. Bu da işin gerçek tarafı. Biraz bocaladık kafada. Bizim oyun düzenimiz ile ilgili baya bir çalışmışlar. Ne kadar önlem alırlarsa alsın belirli bir aşamadan sonra çözülmeler başlayacaktır. Hangi takım olursa olsun. Neticede gol yemeden temiz bir galibiyet aldık. “ ifadelerine yer verdi.
Keçiörengücü 4 maç sonra galip geldi
Rakip Altay
Maça Çeyrek Kala bugün 20.00'da
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