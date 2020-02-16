Keçiörengücü 4 maç sonra galip geldi

İki takım da maca kontrollü basladı. İlk 10 dakikada Altay daha istekli görünsede ev sahibi ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağladı. Altay'da 16. dakikada rakibine sert giren Leandro Kappel ile 39. dakikada topsuz alanda Bokila ile itişen Abdulkerim Bardakçı hakem tarafindan sarı kartla cezalandırıldı. Aynı tartışmanın içerisinde yer alan ve Keçiören'in ara transferde Hatayspor'dan transfer ettiği Bokila'da sarı kart gördü. Bu pozisyondan 2 dakika sonra, ceza sahasının solunda topla buluşan Dialiba'nin sert vuruşunda savunma oyuncusuna da çarpan top filelerle buluştu ve Keçiörengücü 1-0 öne gecti. İlerleyen dakikalarda dişe diş mücadele devam etti ve ilk yarı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya Keçiören en iyi bildiği oyun tarzıyla başladı ve topu dolaştırarak skoru korudu. Bu sürede rakibine pozisyon vermeyen ev sahibi , 70. dakikada oyuna giren Abdulkadir Kuzey'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra Altay'ın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma bu skorla bitti.