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Hamza Hamzaoğlu: Final maçı gibi bir maç bizi bekliyor
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HAMZA HAMZAOĞLU: FİNAL MAÇI GİBİ BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Hamza Hamzaoğlu: Final maçı gibi bir maç bizi bekliyor

Gençlerbirliği’nin Alanyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından futbolcular ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maç sonu açıklamasında “Mutluyuz he şeyden önce. Burada aldığımız 3 puan bizim için çok çok değerli. İyi oynayan bir takıma karşı aldık. Alanyaspor’da tebrik ediyorum. Bir teşekkür de Alanyaspor seyircisine etmek istiyorum. Misafirperverlik gösterdiler. Güzel keyifli bir maç oldu." dedi.Önümüzde Ankaragücü maçı var. Final maçı gibi bir maç bizi bekliyor.  Alanyaspor’u analiz ettik. Taktiksel anlamda önemli bir maçtı bu. Zaman zaman verdik pozisyonları bizde yakaladık. İki takımın kalecisi de bugün harikaydı. Tebrik ediyorum iki takımı da kalecisinde." ifadelerine yer verdi.

Halil İbrahim Pehlivan, "Gerçekten çok önemli bir 3 puan kazandık. Alanyaspor gerçekten çok iyi bir takım. Çok iyi oynuyor son zamanlarda. Deplasmanda alınan 3 puan gerçekten çok değerli. Maç aslında çok tempolu başladı ilk yarı. Alanyaspor da gol atabilirdi bizde atabilrdik. Çok git gelli maç oldu. Sonunda golü atan taraf biz olduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Toure,""Rakibimiz ligde iyi bir yerde. İyi bir ekibe karşı oynadık ve kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Cisse, Milli Takım'dan tanıdığım bir oyuncuya karşı oynadım. Ona karşı iyi bir savunma yaptığımı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Stancu, "2 ay aradan sonra gol atmak, sahada olmak çok güzel bir duygu. Kendimi iyi hissediyorum. Gol atmaya devam edeceğimi düşünüyorum. İyi bir rakibe karşı oynadık. Rakibin net pozisyonları vardı. İkinci yarı  uyanış gösterdik. Galip geldik. Bu galibiyet takım ve tüm camia için olsun. Golü atan kişi olmaktan da çok mutluyum." şeklinde konuştu.
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