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KRAL GERİ DÖNDÜ

Kral geri döndü

Gençlerbirliği’nde sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Stancu, Alanyaspor karşılaşmasında açılışı yaptı.

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Süper Lig’in 22.  Haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Stancu kaydetti.

22 Aralık tarihinde oynanan Sivasspor maçından beri sakatlı nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ikinci devrede çıktığı ilk maçında golünü attı. Stancu, böylelikle Süper Lig'de gol sayısını 12'ye yükseltti. Ayrıca başarılı oyuncu art arda 7 maçında da gol sevinci yaşadı.

İlk yarı 11 golle takımını sırtlayan Romen forvetin yokluğunda Gençlerbirliği 3 maçta sadece 2 gol buldu.
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