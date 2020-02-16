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Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini sona erdirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ, ALANYASPOR'UN SERİSİNİ SONA ERDİRDİ

Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini sona erdirdi

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Gençlerbirliği, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıyası mücadeleyle geçen karşılaşmayı 76. dakikada Stancu'nun golüyle Gençlerbirliği kazandı.

Takımların ilk 11’leri

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

Gençlerbirliği, karşılaşmaya hızlı başladı. 2. dakikada Efecan’ın ortasında savunmanın ters vuruşu kalecide kaldı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Candeias, ceza sahasına girerek şutu çekti. Marafona’dan dönen topta yeniden şutu çekti. Marafona topu ikinci kez çeldi. 14. dakikada  Başkent ekibi, sağ kanatta Candies’in ortalarıyla rakip kaleyi zorlamaya devam etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Başkent ekibinde Sefa ceza sahası içerisinde yere düştü ve oyuna ara verildi. Sefa, 31. dakikada yerini Sio'ya bıraktı.

Maçın ilk sarı kartını 40. dakikada  Gençlerbirliği’nden Candeias gördü. Karşılaşmanın bu dakikasına dek her iki ekipte üç isabetli şut buldu.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Gençlerbirliği, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 76. dakikada  Sio'nun ortasında Stancu, topu ağlara göndererek, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.

Mücadeleyi 1-0 Gençlerbirliği kazandı. Başkent ekibi alınan bu sonuçla puanını 24'e  yükseltirken, Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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