Gençlerbirliği, Alanyaspor'un serisini sona erdirdi

Gençlerbirliği, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıyası mücadeleyle geçen karşılaşmayı 76. dakikada Stancu'nun golüyle Gençlerbirliği kazandı.
Takımların ilk 11’leri
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu
Gençlerbirliği, karşılaşmaya hızlı başladı. 2. dakikada Efecan’ın ortasında savunmanın ters vuruşu kalecide kaldı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Candeias, ceza sahasına girerek şutu çekti. Marafona’dan dönen topta yeniden şutu çekti. Marafona topu ikinci kez çeldi. 14. dakikada Başkent ekibi, sağ kanatta Candies’in ortalarıyla rakip kaleyi zorlamaya devam etti.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Başkent ekibinde Sefa ceza sahası içerisinde yere düştü ve oyuna ara verildi. Sefa, 31. dakikada yerini Sio'ya bıraktı.
Maçın ilk sarı kartını 40. dakikada Gençlerbirliği’nden Candeias gördü. Karşılaşmanın bu dakikasına dek her iki ekipte üç isabetli şut buldu.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Gençlerbirliği, ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 76. dakikada Sio'nun ortasında Stancu, topu ağlara göndererek, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.
Mücadeleyi 1-0 Gençlerbirliği kazandı. Başkent ekibi alınan bu sonuçla puanını 24'e yükseltirken, Alanyaspor ise 39 puanla 4. sırada kaldı.
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