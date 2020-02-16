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Gençlerbirliği'nde Rahmetullah şoku
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE RAHMETULLAH ŞOKU

Gençlerbirliği'nde Rahmetullah şoku

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Rahmetullah Berişbek sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği maçı öncesinde Başkant ekibinde sakatlık şoku yaşandı.

Maç önü ısınmada yaşadığı sakatlık sebebiyle Rahmettullah'ın kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yerine Burak Çapkınoğlu 21 kişilik kadroya dahil edildi.
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