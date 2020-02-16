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Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri
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ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ

Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

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Bugün saat 13.30’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak olan Alanyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk 11’leri açıklandı.

Bu zorlu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Takımların ilk 11’leri

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı sebebiyle bir sürefdir forma giyemeyen Stancu, ilk 11'de yerini aldı.
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