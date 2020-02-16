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Saba Lobzhanidze'den müthiş performans
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SABA LOBZHANİDZE'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Saba Lobzhanidze'den müthiş performans

Ankaragücü’nün devre arasında kadrosuna kattığı Saba Lobzhanidze, dün oynanan Fenerbahçe maçının en dikkat çeken ismi oldu.

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Süper Lig’in 22. haftasında  Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Başkent ekibinin gollerini 12. dakikada Saba Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues attı.

Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımına büyük katkıda bulunan Saba, Fenerbahçe’ye hücumda oldukça zor anlar yaşattı. Perdeyi açan golü kaydeden başarılı oyuncu, büyük beğeni topladı.
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