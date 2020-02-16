Saba Lobzhanidze'den müthiş performans

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.
Başkent ekibinin gollerini 12. dakikada Saba Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues attı.
Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımına büyük katkıda bulunan Saba, Fenerbahçe’ye hücumda oldukça zor anlar yaşattı. Perdeyi açan golü kaydeden başarılı oyuncu, büyük beğeni topladı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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