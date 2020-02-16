Akçay: Bu müsabaka bize özgüven bıraktı

"Akçay: Can suyuna ihtiyacı olan bir takımız"

Ankaragücü teknik direktörü Musfata Reşit Akçay, "Bizim için zor bir müsabakaydı. Can suyuna ihticayı olan bir takımız. Bu müsabaka bize özgüven bıraktı. Maçın başınadan sonuna kadar dikkatimiz yüksekti. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. zaman zaman rakibin oynamasına izin verdiğimiz anlar oldu. Kazandığımız için mutluyuz. 35 olarkak düşündüğümüz barajın belki 37 belkide 38 çıkmasına neden oldu. Yarım puana dahii ihtiyacımız var. Ankaragücü'nün bu ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Biz kendimizle ilglenmek zorundayız. Türk futbolunun içinde yeni şeyler söylememiz gerekiyor.

Milosh, ortama uyumla ilgili bazı durumlar yaşanabiliyor. Bu durumdan şüpheleniyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. En kısa zamanda o da devreye girecek.

başarılı bir transfer çalışması oldu. Rivas ve Milosh'un katılımıyla stratijiler değişecek. Set oyunuda oynayabileceğimiz bir anlayş gelişecek." dedi.

"Yanal: Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal," Hücumdan savunmaya geçtik. Süresi uzun ve dengesiz bi oyun oynadık.. Rakibimizi bu konuda aşmakta zorlanduk. Referanslarımı güçlğ ama bu yolda önemli bi darbe aldık. Elimi taşın altına sokmak konusunda sorumluluğu üstlendim. Bu sezonda öenmli ve zorlu bşir sğr3eçten geçiyoruz. Ne olurs olsun sonuna kadarda bu mğcadeleye devma ettik görüşündeyim. Fenerbahçe'nin menfaatlleri konusunda arkasında dururum. Taraftarını gücünün futbolda çok şeyi değiştireceği inancındayız. Bugün kötü oynadık bunun sorumlusu tabii ki bizleriz. Fenerbahçe için elimizi taşın altına sokarız.

Hasan Ali bizimle beraber 1.5 haftalık anrenmakara katılıyor. Henüz hazır değil bir kaç haftası var.

Sıkıntılı süreç yaşıyoruz. En iyi şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ne gerekiyorsa Fenerbahçe için yapmaya hazırız.

Biz bir bütünüz. Tek başımıza değiliz ki. Bir çok belirleyicci faktörler var. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Gerçekten fenerbahçe çok zorlu bşr süreçten geçiyor. Sadece mücadele sahada futbol değil.

İç saha dış saha farketmeden aynı oyunu oıynayan ve bunu rakibine kabl ettirmeye çalışan bir takımız. Özellikle kanartlardaki organizasyonda problem yaşadık. Golü yedikten sonra çok farklı bir Fenerbahçe ortaya çıktı. emre'nin oyundan çıkması bence etkiledi. " dedi.